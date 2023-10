Cambé promove até 31 de outubro Mostra de Arte do Ensino Municipal

A secretaria municipal de Educação e Cultura promove a 11ª edição da Mostra de Arte do Ensino de Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





O evento foi aberto na última sexta-feira (20) e se estende até o dia 31 de outubro, das 8h às 18h, no Centro de Eventos, que fica ao lado da Igreja Matriz. A entrada é gratuita.



Na mostra são exibidos os trabalhos artísticos produzidos pelos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais ao longo do ano letivo de 2023. Foram selecionadas cerca de 60 produções artísticas como desenhos, pinturas e esculturas feitas pelas crianças.





“Temos 83 professores de arte na rede e ao longo do ano letivo são feitas diversas atividades artísticas na sala. Com isso, reunimos os trabalhos, que este ano possuem temas dentro do mundo infantil, o universo da infância retratado através da arte”, explicou a assessora de arte da Secretaria de Educação e Cultura, Viviane Mascarenhas.

Durante a mostra também são promovidas oficinas de arte abertas ao público aos sábados e domingos, a partir das 14h30.





As atividades são gratuitas, mas com vagas limitadas e distribuição de senhas para inscrição com 15 minutos de antecedência.







