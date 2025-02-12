Caminhão carrega herbicida sem amarrar a carga e derruba embalagens no Norte Pioneiro

Um caminhão Volvo FH 440 derramou parte da sua carga de herbicida sobre a rodovia PR-855, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, na manhã desta terça-feira (11).





O incidente aconteceu no KM 00 da via, no sentido do entroncamento da BR-369 ao entroncamento da PR-436, quando o material transportado pelo semirreboque Facchini se desprendeu e caiu na pista.

O herbicida, do tipo “Xeque Mate”, não é classificado como perigoso segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), mas exigiu intervenção do IAT (Instituto Água e Terra) e da Defesa Civil para contenção e prevenção de impactos ambientais.



