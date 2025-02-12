Pesquisar

Em Bandeirantes

Caminhão carrega herbicida sem amarrar a carga e derruba embalagens no Norte Pioneiro

Redação Bonde
12 fev 2025 às 11:45

Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Um caminhão Volvo FH 440 derramou parte da sua carga de herbicida sobre a rodovia PR-855, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, na manhã desta terça-feira (11). 


O incidente aconteceu no KM 00 da via, no sentido do entroncamento da BR-369 ao entroncamento da PR-436, quando o material transportado pelo semirreboque Facchini se desprendeu e caiu na pista.

O herbicida, do tipo “Xeque Mate”, não é classificado como perigoso segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), mas exigiu intervenção do IAT (Instituto Água e Terra) e da Defesa Civil para contenção e prevenção de impactos ambientais. 



A concessionária EPR Litoral fez a sinalização da via e auxiliou na remoção da carga derramada, o que permitiu a liberação do tráfego.

O motorista do caminhão, de 34 anos, passou pelo teste do etilômetro, que não indicou o consumo de álcool. 


Mesmo assim, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) autuou o condutor por infração ao artigo 230, inciso IX, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), devido à falta de dispositivos obrigatórios de amarração da carga.


Após as medidas de segurança e a limpeza da pista, o veículo foi liberado para o responsável, e o trânsito na rodovia voltou ao normal.


