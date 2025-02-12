Caminhão carrega herbicida sem amarrar a carga e derruba embalagens no Norte Pioneiro

Um caminhão Volvo FH 440 derramou parte da sua carga de herbicida sobre a rodovia PR-855, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, na manhã desta terça-feira (11).
O incidente aconteceu no KM 00 da via, no sentido do entroncamento da BR-369 ao entroncamento da PR-436, quando o material transportado pelo semirreboque Facchini se desprendeu e caiu na pista.
O herbicida, do tipo “Xeque Mate”, não é classificado como perigoso segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), mas exigiu intervenção do IAT (Instituto Água e Terra) e da Defesa Civil para contenção e prevenção de impactos ambientais.
A concessionária EPR Litoral fez a sinalização da via e auxiliou na remoção da carga derramada, o que permitiu a liberação do tráfego.
O motorista do caminhão, de 34 anos, passou pelo teste do etilômetro, que não indicou o consumo de álcool.
Mesmo assim, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) autuou o condutor por infração ao artigo 230, inciso IX, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), devido à falta de dispositivos obrigatórios de amarração da carga.
Após as medidas de segurança e a limpeza da pista, o veículo foi liberado para o responsável, e o trânsito na rodovia voltou ao normal.