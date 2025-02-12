Pesquisar

Máxima de 30°C

Quarta-feira será de Sol e tempo instável em Londrina e na região

Redação Bonde
12 fev 2025 às 10:15

Vinicius Guerra - Estagiário*
siga o Bonde no Google News!
A quarta-feira (12) será de tempo instável e Sol em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).


A formação de uma frente fria na altura do Uruguai e do Rio Grande do Sul traz o calor e umidade à área, o que aumenta a instabilidade sobre o Paraná, levando a um cenário favorável à ocorrência de chuvas isoladas e tempestades localizadas em todas as regiões do Estado. 


As máximas seguem muito elevadas, com marcas acima dos 30°C.


Já na quinta-feira (13), o tempo continua instável, com muita nebulosidade, chuvas e chance de temporais localizados em toda a região.


A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira em Londrina foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 30°C.


