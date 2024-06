Caminhão carregado com pepino e cebola perde o freio e deixa motorista ferido em Santo Antônio da Platina

O motorista de um caminhão ficou ferido após colidir contra outro veículo na PR-153, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, na noite desta quarta-feira (5).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu o acidente, o caminhão carregado com pepino e cebola perdeu o freio na descida da serra e, ao chegar no trevo de um posto de combustíveis, bateu contra uma combinação carregada de sucata.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A força do impacto foi intensa e fez com que o reboque da combinação fosse arrancado. O condutor do primeiro caminhão teve ferimentos e precisou ser encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.





A pista ficou interditada e o trânsito passou a seguir no sistema de "pare e siga" até os veículos serem destombados.