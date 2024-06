Em Floresta, Polícia Rodoviária Estadual apreende 20 galões de azeite trazidos do Paraguai

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (5), vinte galões de azeite e 111 aparelhos celulares contrabandeados do Paraguai. A apreensão aconteceu na PR-317, em frente do Posto Rodoviário de Floresta.





Os agentes abordaram um Volkswagen Golf na via após receberem uma denúncia anônima. Durante a revista, os policiais encontraram os aparelhos eletrônicos e os galões de azeite, que haviam sido trazidos do Paraguai e não tinham o devido pagamento de impostos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O carro era conduzido por uma mulher de 31 anos e era ocupado por dois passageiros: uma mulher de 25 anos e um homem de 29 anos. A motorista e a passageira disseram ser as proprietárias da mercadoria.





Equipes do Canil foram acionadas e, após uma inspeção, nada de ilícito foi encontrado no veículo. Os agentes entraram em contato com a Polícia Federal, que orientou que o Golf fosse lacrado e entregue à Receita Federal de Maringá com todas as mercadorias.





Ninguém foi preso.