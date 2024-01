Caminhão tomba na BR-153 em Ventania e acidente provoca morte de passageiro

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu mais uma ocorrência envolvendo tombamento de caminhão em Ventania (região central). O acidente foi na BR-153, km 146 às 11 horas de sábado (20) e envolveu um caminhão Mercedes Benz 1620, carregado de melâncias.





Parte da carga da fruta ficou sobre a pista. Havia dois ocupantes no veículo. O motorista foi socorrido e encaminhado para hospital de Ventania e o passageiro , de 27 anos, morreu no local. Ambos são de Canoas, Rio Grande do Sul.





De acordo com a PRF, o acidente ocorreu em treho de curva sobre ponte e pista estava molhada. A velocidade regulamentada no trecho sinuoso é de 60 km/h,