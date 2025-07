Caminhão tomba na BR-277 e 27 toneladas de frango são saqueadas

A equipe da PRF e representantes da concessionária que administra o trecho relataram que enfrentaram resistência diante do comportamento hostil de parte dos integrantes do grupo que iniciou o saque da carga, inclusive com apedrejamentos.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu ao sinistro por volta das 16h30, à medida que anoitecia, um grupo de pessoas começou a se aglomerar no local. Inicialmente, cerca de 40 pessoas teriam se aproximado do acidente, mas o número aumentou rapidamente, chegando a aproximadamente 100 indivíduos .





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.