Caminhão tomba na PR-444, em Arapongas, e motorista de 23 anos fica ferido

Um motorista de 23 anos ficou ferido após o caminhão que dirigia tombar na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta terça-feira (14).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), o homem conduzia o veículo pela via no sentido do entrocamento da PR-218 ao entroncamento da BR-369 quando, ao atingir o KM 2, perdeu o controle da direção.

Publicidade

Publicidade





O caminhão Mercedes-Benz Atego 3030, com placas de Califórnia/PR, tombou na margem direita da rodovia e estava carregado com carga viva. 71 metros de defensa metálica foram danificados com o tombamento.





O condutor foi atendido pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e, posteriormente, encaminhado para o Honpar (Hospital Norte do Paraná).





O teste etilométrico não pôde ser feito, já que o motorista foi hospitalizado.