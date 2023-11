Chuvas e ventos deixam uma residência destelhada e derrubam uma árvore em Londrina

As chuvas e os ventos registrados na tarde desta segunda-feira (13) deixaram uma residência destelhada e, também, derrubaram uma árvore em Londrina, no Norte do Paraná.





De acordo com dados da Defesa Civil de Londrina, as rajadas de vento chegaram a 47,9 quilômetros por hora e a precipitação registrada foi de quase 10 milímetros.

Publicidade





O destelhamento da residência ocorreu no Jardim Nova Esperança, na Zona Sul da cidade, por volta das 18h37. Uma lona foi solicitada.





Já a queda de árvore foi registrada no Jardim Ideal, na Zona Leste, por volta das 18h42. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.