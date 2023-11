Natal no Santuário de Londrina: Programação inclui missa, novena, presépio, decoração e apresentações

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na vila Nova em Londrina, divulgou a programação de Natal 2023. Neste ano, haverá diversas atividades religiosas e culturais. Além das missas e da tradicional novena natalina, bênção do presépio, inauguração da decoração da fachada e apresentações culturais gratuitas aberta à comunidade. O santuário terá ainda Quermesse Natalina com Bazar da Madre e a novidade: um jantar com show de prêmios. Segundo o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário, o objetivo é tornar o espaço um local de convivência das pessoas.





“Queremos que as pessoas venham, participem da missa e da novena, e permaneçam conosco junto de suas famílias, convivendo e aprofundando as relações interpessoais. É nesse sentido que rezamos neste Natal, a fim de que a paz mundial que tanto esperamos comece dentro de cada um de nós, através do convívio com os irmãos”, ressalta. A decoração natalina começou a ser montada e será diferente dos anos anteriores, com mais elementos agregados e deve ser finalizada dentro de duas semanas. A previsãp é ser inaugurada até o fim de novembro.

Já o presépio será abençoado no dia 3 de dezembro, data em que a Igreja Católica começa o tempo litúrgico do Advento, o tempo de preparação para o Natal. A bênção será na missa das 16h. Nos dias 9, 10 e 17/12, o santuário terá a Quermesse Natalina, com participação do Bazar da Madre, sempre nos finais de semana, incluindo comidas como pastel, além de água e refrigerante. A praça de alimentação, se não chover, será montada na praça em frente ao santuário, no entorno da árvore de Natal que a prefeitura normalmente instala.





A tradicional Novena de Natal ocorrerá no Santuário do dia 14 ao dia 22 de dezembro sempre às 19h durante a semana e às 18h30 nos finais de semana. “Esse é um dos momentos de maior fé e oração do nosso povo. Realizamos uma novena em preparação para o Natal”, diz o padre.

No dia 16/12, a comunidade fará um momento de confraternização e convivência, um jantar natalino com show de prêmios. Será a partir das 19h30, com ingressos a R$ 40, incluindo o jantar, que será uma galinhada, e quatro cartelas que concorrerão a prêmios diversos.





A programação cultural começa no dia 10/12 depois da missa das 18h30. A apresentação é da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina com participação do Coral Santa Cecília.

No dia 13/12, às 20h (após a missa), é a vez do Grupo Vocal Entre Nós. Depois, no encerramento da novena de Natal, sobe ao palco o Entrelaços Duo.





E, por fim, no dia 23/12, após a missa das 18h30, quem se apresenta é o Grupo de Folia de Reis Mensageiros da Paz. Todas as apresentações serão com repertório natalino e variado, com entrada gratuita e, para quem quiser e puder, com contribuição espontânea aos grupos.





As missas de fim de ano estão definidas. No dia 24/12, 9h e 20h. No dia 25, apenas às 10h. Os horários se repetem no Ano Novo: dia 31/12, 9h e 20h. E no dia 1º de janeiro, apenas às 10h.





“Todos estão convidados a participarem conosco da programação do Santuário, tanto religiosa quanto cultural. A Casa da Mãe é a casa de todos os seus filhos”, convida o padre.