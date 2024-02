Caminhoneiro com nível alcoólico cinco vezes acima da lei é preso após causar congestionamento

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na tarde desta terça (6), em Ponta Grossa (Campos Gerais), um caminhoneiro embriagado que causou um congestionamento de oito quilômetros na BR-379, e ainda estava com índice de álcool no corpo cinco vezes maior do que é considerado crime.





De acordo com a PRF, as equipes foram acionadas para verificar um caminhão que estava interditando totalmente o sentido capital da BR-376. O caminhão, que estava carregado com 32 toneladas de milho, estava parado sobre a via, causando um congestionamento de cerca de oito quilômetros. E um caminhão que seguia o mesmo sentido, acabou atolando no canteiro da rodovia, ao tentar desviar do veículo.

