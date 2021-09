Candidatos realizam prova para concurso do Banco do Brasil em Londrina

A Cesgranrio está aplicando neste domingo (26) as provas objetivas do concurso Banco do Brasil em vários municípios de todos os Estados do Brasil e do Distrito Federal, inclusive em Londrina. O teste começou às 13 horas. Mais de 1,6 milhão de pessoas foram inscritas no edital que oferece 4.480 vagas para o cargo de escriturário, que exige nível médio. Além do salário inicial, o servidor tem direito a benefícios como: vale transporte, ajuda alimentação ou refeição, auxílio creche, entre outros.

No Paraná as provas estão sendo realizadas nos municípios de Umuarama, Londrina, Cascavel, Guarapuava e Curitiba. Somente para o Paraná estão previstas 140 vagas imediatas e 138 cadastros. Os locais de prova foram definidos conforme a micro e macro região escolhidas pelo candidato durante a inscrição.

Para a região dos Campos Gerais, Noroeste, Norte e Norte Pioneiro do Paraná há vagas em 78 municípios: Abatiá , Alvorada do Sul , Andirá , Apucarana , Arapongas , Arapoti , Assaí , Astorga , Bandeirantes , Bela Vista do Paraíso , Borrazópolis , Cambará , Cambé , Cândido de Abreu , Carambeí , Carlópolis , Castro , Centenário do Sul , Colorado , Cornélio Procópio , Curiúva , Faxinal , Florestópolis , Grandes Rios , Ibaiti , Ibiporã , Iguaraçu , Imbaú , Itambé , Ivaiporã , Jacarezinho , Jaguapitã , Jaguariaíva , Jandaia do Sul , Jardim Alegre , Jataizinho , Joaquim Távora , Lobato , Londrina , Lupionópolis , Mandaguaçu , Mandaguari , Manoel Ribas , Marialva , Marilândia do Sul , Maringá , Nova Esperança , Ortigueira , Paiçandu , Palmeira , Piraí do Sul , Ponta Grossa , Porecatu , Primeiro de Maio , Reserva , Ribeirão Claro , Ribeirão do Pinhal , Rolândia , Santa Cecília do Pavão , Santa Fé , Santa Mariana , Santo Antônio da Platina , Santo Inácio , São Jerônimo da Serra , São João do Ivaí , São Jorge do Ivaí , São Pedro do Ivaí , Sarandi , Sengés , Sertaneja , Sertanópolis , Siqueira Campos , Tamarana , Telêmaco Borba , Tibagi , Tomazina , Uraí , Wenceslau Braz .





