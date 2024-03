Capotamento deixa condutor e passageira feridos na PR-444, em Mandaguari

Um homem e uma mulher ficaram feridos após o carro que ocupavam capotar na PR-444, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá), na manhã desta sexta-feira (1º).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista, de 59 anos, conduzia um Renault Master com placas de São Roque/SP no sentido de Arapongas a Mandaguari quando, ao atingir o KM 33, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Além do condutor, uma passageira, de 69 anos, ficou ferida. Ambos foram socorridos no local e encaminhados para receber atendimento médico no Hospital Bom Samaritano, em Maringá.





O veículo foi recolhido e levado ao pátio do Batalhão e, após ser deixado no local, pegou fogo. Os policiais precisaram chamar o Corpo de Bombeiros para conter as chamas.