Farmácias São João dizem concordar com a preservação da chaminé da década de 1930 em Londrina

A Rede de Farmácias São João informou ao deputado estadual Tercílio Turini (PSD), por meio de um ofício, que concorda com a preservação da chaminé histórica em Londrina, uma construção que remonta à década de 1930.





"Em relação à solicitação de preservação da chaminé da antiga Serralheria e Cerâmica Mortari, esclarecemos que a empresa é a favor da manutenção da referida chaminé, que representa um marco e uma história que deve ser preservada", escreve a empresa no documento.

No documento, consta, ainda, que a Rede de Farmácias São João teve uma reunião com a Prefeitura de Londrina no dia 25 de fevereiro de 2024, com a presença do chefe de gabinete e do secretário municipal de Obras, para expor a posição da empresa quanto à permanência da chaminé.





De acordo com o ofício enviado à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), a empresa diz não ser a proprietária do terreno e afirma que deve alugar uma loja do imóvel comercial que será construído por investidores.

"Importante também esclarecer que houve vinculação nas mídias e na comunidade em geral que a obra seria realizada por uma farmácia, com menção à Rede de Farmácias São João. Ocorre que a obra está sendo realizada por investidores e não pela Farmácia São João, sendo esta uma mera locatária da loja", aponta o documento, que foi assinado por Pedro Henrique Kappaun Brair, presidente da Rede.