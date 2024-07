Carro atinge traseira de motocicleta e garupa morre no hospital no Noroeste do Paraná

Uma mulher de 29 anos morreu após um carro colidir contra a traseira da motocicleta que estava como passageira na PRC-082, em São Tomé, no Noroeste do Paraná, na manhã deste domingo (7).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um carro Chevrolet Cruze seguia na direção de Cianorte a São Tomé quando, ao passar pelo KM 477, colidiu contra uma Honda CG 125, que era pilotada por um homem de 24 anos e levava a jovem na garupa.

A colisão deixou danos materiais em ambos os veículos, além de ferimentos no condutor e na passageira da motocicleta. Ambos foram socorridos no local e encaminhados ao Fundhospar de Cianorte para receberem atendimento médico. A jovem morreu no hospital





O motorista do Cruze não foi identificado, já que fugiu do local do acidente antes da chegada dos policiais rodoviários estaduais, abandonando o veículo.