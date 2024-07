Jovem é preso por agredir e deixar companheira em cárcere em Londrina

Um homem de 22 anos foi preso acusado de agredir a companheira, além de tê-la deixado em cárcere privado no Jardim Ernani, em Londrina, na noite do último sábado (6).





De acordo com a Polícia Militar, a vítima acionou a equipe após conseguir sair do banheiro em que havia sido trancada pelo agressor por cerca de duas horas.

No local, os agentes conversaram com a mulher, que disse que o marido teria consumido bebidas alcoólicas ao longo de todo o dia e, ao ficar alterado, teria quebrado objetos da casa, além de tê-la agredido.





Na sequência, o acusado teria ameaçado espancar a vítima, além de ter pegado seu celular e tê-la trancado no banheiro da residência.





Quando os policiais chegaram, o agressor abriu a porta do imóvel, mas resistiu à prisão, agredindo os agentes com socos e chutes. Dois policiais ficaram feridos após as agressões.





Depois de algum tempo, os agentes conseguiram algemar o acusado, que foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) por ter se ferido durante o episódio de agressões. Após receber atendimento, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes.