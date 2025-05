Carro capota e deixa condutor e três passageiros feridos no Vale do Ivaí

Um capotamento ocorrido na tarde desta sexta-feira (14) na PRC-272, no trecho entre o entroncamento com a PR-451 e Cruzmaltina, no Vale do Ivaí deixou quatro pessoas feridas.





O acidente aconteceu no KM 235 da rodovia, quando um Chevrolet Spin saiu da pista e capotou à margem esquerda da via.

O condutor do veículo, um homem de 41 anos, foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital Municipal de Cruzmaltina.





Além dele, três passageiros ficaram feridos: um homem de 25 anos e uma mulher de 23 anos, levados ao mesmo hospital, e um homem de 27 anos, que precisou de atendimento aeromédico do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e foi transferido ao Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.