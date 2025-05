Carro capota e deixa motorista e quatro passageiros feridos no Norte Pioneiro

Um capotamento ocorrido na tarde deste domingo (16) deixou cinco pessoas feridas na PR-855, no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná.





O acidente aconteceu por volta das 14h50, quando o Hyundai HB20S, com placas de Canitar, em São Paulo, perdeu o controle e capotou no KM 3 da rodovia.

O motorista, de 45 anos, sofreu ferimentos médios e foi encaminhado à Santa Casa de Bandeirantes pela equipe de resgate, assim como os quatro passageiros do veículo.





A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência e permaneceu no local até as 19h. As causas do acidente estão sendo apuradas.