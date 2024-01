Carro capota, invade plantação de soja e deixa dois feridos na PR-444, em Arapongas

Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar e invadir uma plantação de soja na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada deste domingo (7).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um condutor de 46 anos dirigia uma Chevrolet Montana com placas de Paiçandu/PR na rodovia no sentido de Arapongas a Mandaguari quando, ao atingir o KM 16, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Publicidade





Com o impacto, o carro foi parar em uma plantação de soja na margem direita da via.





Além do motorista, um passageiro de 38 anos ficou feridos. Ambos foram atendidos pelas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhados para o Hospital de Mandaguari.