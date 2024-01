Proprietários de terreno com mato alto poderão ser multados em Londrina

Donos de terrenos particulares em Londrina têm até o início da segunda quinzena de janeiro para realizar a roçagem das áreas.





O ultimato foi dado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que fez a notificação sobre a necessidade da limpeza por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município.

Publicidade

Publicidade





A publicação vale para todo o ano, porém, tem um foco maior neste começo de 2024. “Estamos no verão e o crescimento do mato é mais rápido, oferecendo risco para as pessoas, com despejo irregular de lixo, o que pode servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, também a questão da segurança pública”, destacou o gerente de Operações da companhia, Álvaro Nascimento.





Os proprietários destes espaços que não fizerem a manutenção estão sujeitos a multa, que é de R$ 2 por metro quadrado não roçado. Além disso, a CMTU poderá realizar o serviço, via uma empresa terceirizada já contratada, no entanto, o valor será cobrado da pessoa, além de 10% de taxa administrativa sobre o montante do trabalho executado.

Publicidade





Ou seja, a conta final pode ser de R$ 2,75 a R$ 3 por metro quadrado. “Se for um terreno de 250 metros quadrados, por exemplo, o valor a ser pago pelo dono é de cerca de R$ 750. Se ele contrata alguém para fazer o serviço por conta vai pagar mais barato”, comentou.





Caso não haja a quitação ao poder público a dívida será cobrada. “A pessoa pode se livrar momentaneamente, mas uma hora vai aparecer na dívida ativa e terá que pagar, seja na hora de atualizar o dado cadastral, na venda do imóvel”, advertiu.

Publicidade





MATO ATÉ NA CALÇADA





Entre as localidades em que a expectativa é grande para que o decreto surta efeito está a Vila Siam, na zona leste.





Na esquina da avenida São João com a rua Catarina de Bora, dois terrenos têm incomodado os moradores. Um teve a casa demolida e o mato tem crescido dia após dia. Ao lado, uma outra área ainda tem uma casa, no entanto, com sinais de abandono e tomada pelo matagal.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: