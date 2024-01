PM desmantela quadrilha que explodiu agência bancária no Oeste do Paraná

A Polícia Militar do Paraná realizou uma operação neste sábado (6) que resultou na desarticulação da quadrilha que invadiu e explodiu uma agência bancária em Diamante do Oeste durante a madrugada da última sexta-feira (5).



A operação resultou na apreensão de 11 armas de fogo, explosivos e a recuperação de dois veículos utilizados na ação criminosa. Até o momento, quatro pessoas foram detidas em três sítios e área de mata, entre as cidades de Missal e Ramilândia (Oeste).



As suspeitas de onde estariam os possíveis autores se intensificou após um Jeep Cherokee fugir de uma abordagem policial, aumentando as buscas ostensivas. O veículo foi encontrado, mais tarde, em em uma propriedade rural entre Missal e Ramilândia, onde também estava um suspeito com extensa ficha criminal e com mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e furto qualificado.



Na mesma propriedade foram localizadas armas e outro veículo Toyota/Corolla, que possivelmente foi utilizado na ação.



A PM, então, passou a fazer buscas em outras duas propriedades denunciadas anonimamente e

matas daquela região, encontrando os outros suspeitos.