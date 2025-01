Carro roubado capota, motorista foge e passageiro acaba preso no Noroeste do Paraná

Uma perseguição policial terminou com a prisão de um homem e a recuperação de um veículo roubado na PR-218, entre Astorga e Iguaraçu, no Noroeste do Paraná.





O incidente ocorreu nesta segunda-feira (20), após uma equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) identificar o carro, um Fiat Strada, que havia sido roubado na cidade de Londrina, no Norte do Estado.

Ao avistarem o veículo, os policiais iniciaram um acompanhamento tático. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle do carro no trevo de acesso à PR-317, no KM 77, e o veículo capotou. Após o acidente, o condutor fugiu para uma área de mata próxima, enquanto o passageiro foi detido no local.





O passageiro foi identificado e levado, juntamente com o veículo recuperado, para a Delegacia da Polícia Civil em Astorga. A polícia segue em busca do motorista foragido, e o caso está sendo investigado.