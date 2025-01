Quarta-feira será de Sol e tempo abafado em Londrina e na região

Londrina terá uma quarta-feira (22°) de Sol, tempo abafado e chuvas isoladas durante a tarde, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A instabilidade persiste, com chuva e possibilidade de temporais isolados, especialmente no período entre a tarde e a noite. A nebulosidade e a chuva vão contribuir para uma elevação mais lenta das temperaturas na região, o que deve causar sensação de abafamento.





Nos próximos dias, o tempo segue instável no Paraná, com pancadas de chuva típicas de verão e temporais localizados com raios, além de possibilidade para rajadas de vento. A temperatura permanece amena, com a máxima chegando aos 28°C nesta quinta-feira (23).





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quarta-feira foi de 19°C e a máxima pode chegar aos 27°C durante a tarde.