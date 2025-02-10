Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira em Londrina e na região

A segunda-feira (10) será de tempo estável, com Sol e calor, em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
O Sol deve predominar durante todo o dia, com temperaturas amenas ao amanhecer, podendo chegar aos 30°C durante a tarde.
Nos próximos dias, o tempo não deve ter muitas alterações, já que o calor segue durante todo o dia e não há chances de precipitação.
A temperatura mínima registrada em Londrina nesta segunda-feira foi de 20°C.
