Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Sol e calor

Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira em Londrina e na região

Redação Bonde
10 fev 2025 às 09:45

Compartilhar notícia

Josiel Aparecido/Portal Bonde
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A segunda-feira (10) será de tempo estável, com Sol e calor, em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).


O Sol deve predominar durante todo o dia, com temperaturas amenas ao amanhecer, podendo chegar aos 30°C durante a tarde.

Nos próximos dias, o tempo não deve ter muitas alterações, já que o calor segue durante todo o dia e não há chances de precipitação. 

A temperatura mínima registrada em Londrina nesta segunda-feira foi de 20°C.

Imagem
Morre em Londrina o médico cardiologista José Eduardo de Siqueira
Morreu neste domingo (9), aos 82 anos, o médico cardiologista e bioeticista José Eduardo de Siqueira.


Imagem
CMTU faz alerta sobre 'batedores de carteira' que furtam idosos em ônibus de Londrina
A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) alertou passageiros, na tarde desta sexta-feira (7), sobre um grupo de batedores de carteira que tem como principais vítimas idosos que utilizam o transporte coletivo de Londrina por meio da linha 228
Previsão do tempo meteorologia Simepar calor Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas