Centro de Convivência do Idoso da Zona Oeste promove baile de Carnaval para a terceira idade

Para aqueles que são de festas, o CCI (Centro de Convivência do Idoso) Oeste promove, na próxima segunda-feira (24), a partir das 13h30, um Baile de Carnaval com música ao vivo e marchinhas.





A festividade é gratuita e destinada a pessoas com mais de 60 anos, sejam frequentadoras ou não do CCI, localizado na rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes.

Para animar o baile, o Centro conta com a participação do Projeto Corre Cultural, que vai trazer música ao vivo e clássicos do Carnaval.





Além disso, a Liga de Estudantes de Odontologia e Geriatria da UEL (Universidade Estadual de Londrina) estará presente para oferecer aferição da pressão e dos sinais vitais aos participantes.

O baile é mais um dos eventos que mostram a retomada das atividades dos CCIs, ocorrido no dia 10 deste mês, como conta a coordenadora do CCI Oeste, Rosely Sonoda Gomes.