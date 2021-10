Chuva cessa na terça-feira, mas retorna na quinta em Londrina, prevê IDR

A chuva cessa nesta terça-feira (5) após quatro dias de presença constante em Londrina. As pancadas ainda são vistas nesta segunda (4), mas diminuem ao longo do dia, prevê a agrometeorologista Angela Costa.





O sol retorna entre nuvens, mas já é inibido por nuvens durante a quarta-feira (6) e a expectativa da pesquisadora é que retorne a chover na quinta (7).

Após esta semana, apenas próximo ao dia 13, chegando na segunda quinzena de outubro, é que as precipitações serão significativas como agora.

A instabilidade foi responsável pelo alívio do calor. As máximas foram de 19,4 neste domingo (3) e não ultrapassam 25ºC na tarde desta segunda. Na terça (3), as temperaturas elevam-se até os 29ºC, mas decaem novamente até os 26ºC na quinta. Mínimas foram de 16,5ºC pela manhã desta segunda (4). Os dados são do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





Chuvas melhores distribuídas

Com o advento da primavera, a tendência é de chuvas regularizadas, que não concentrem-se em poucos períodos, explica Costa.





O acumulado de 125,8 milímetros deste início de outubro já aproxima-se da média histórica de todo o mês. Veja o balanço e análise pulviométrica da meteorologia.





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg