Chuva deve chegar na tarde deste sábado a Londrina, mas sem volume significativo, prevê IDR

Trazida pela frente fria, a chuva aporta em Londrina a partir da tarde deste sábado (23), se depender da expectativa da agrometeorologista Angela Costa. A pesquisadora analisa, no entanto, que o volume pulviométrico previsto é de 4 milímetros e não deve ser significativo.

As precipitações seguem no domingo (24), mas podem ser mal distribuídas entre as regiões da cidade. O sol retorna entre nuvens durante a segunda-feira (25) e predomina na terça (26). Mas já haverá novas condições para chuva na quarta (27). As estimativas são do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

O acumulado de chuvas de outubro está em 205 milímetros, o que representa 134% da média histórica, referente ao mês todo (152 mm).





Temperaturas

As temperaturas pela manhã desta sexta (22) foram de 13,4ºC, mas sobem até os 28ºC no horário de maior aquecimento. O sol ainda é protagonista no céu azul desta tarde, antes da chegada das nuvens.





Mínimas esperadas para o sábado estão em torno de 16ºC e 17º e, para o domingo, 19ºC. Máximas variam entre 25ºC e 26ºC neste fim de semana, prevê Costa.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.