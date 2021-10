Londrina deixa de atingir metade da média de chuvas em setembro; veja estimativa para outubro

Com 50,6 milímetros apurados em setembro pela estação pulviométrica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), na zona sul, Londrina deixa de atingir a metade da média histórica de 115 mm, referente ao mês.

As chuvas, analisa a agrometeorologista Angela Costa, foram má-distribuídas e irregulares. Chegaram durante os dias 8, 9, 10 e 11 de setembro e só retornaram a ocorrer nos dias 14 e 15 do mesmo mês, formando 29,8 mm. Após este período, a estiagem foi uma constante.

Se depender da estimativa do IDR, outubro revela-se mais animador para setores extremamente dependentes da chuva, como a agricultura. O novo mês veio com um risco de tempestades na região (confira a previsão do tempo) e chuvas devem ser mais frequentes nele.





Costa espera que, sobretudo nesta primeira quinzena, a instabilidade deve ser mais frequente e não tão desigual com o passar do tempo. O desafio de Londrina é alcançar a média histórica de 152 mm.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.