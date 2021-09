Londrina deve ter chuva isolada nesta sexta e sábado, prevê IDR

A frente fria fez com aquele recente calorão se afastasse de Londrina nesta sexta-feira (10). As mínimas, de acordo com o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) foram de 14ºC, já as máximas atingem 23ºC. A agrometeorologista Angela Costa anuncia que ainda pode haver chuvas isoladas e rápidas nas próximas horas.

Continua depois da publicidade





Há chances de chover no sábado (11), sobretudo pela tarde, quando as temperaturas não ultrapassam 28ºC. O próximo amanhecer deve vir acompanhado de 14ºC.

Continua depois da publicidade





As áreas de instabilidade se dispersam no domingo (12). A partir daí, os termômetros marcam acima de 30ºC e o clima quente volta na próxima semana, prevê a pesquisadora.





Acumulado

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Até por volta das 9h30, a estação meteorológica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), montada na zona sul, não registrou chuva em Londrina nesta sexta-feira (10).





As precipitações de quarta (8) à noite e quinta (9) acumularam 18 milímetros. A média climatológica para do mês de setembro é 115 mm.

Continua depois da publicidade





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.