Ciclista morre após ser atingido por caminhonete em rodovia no Noroeste do Paraná

Um ciclista de 41 anos morreu depois de ser atingido por uma caminhonete na PRC-158, em Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, na noite desta sexta-feira (3).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma jovem de 21 anos dirigia uma caminhonete Chevrolet S10 no sentido de Peabiru a Campo Mourão quando, ao passar pelo KM 207, bateu na bicicleta pilotada pela vítima, que trafegava sobre a pista de rolamento.





Publicidade

O ciclista morreu no local do acidente e a motorista da caminhonete, que não se feriu, obteve resultado negativo no teste etilométrico.





Estiveram no local, além da Polícia Rodoviária Estadual, equipes da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal), que fizeram o recolhimento e o encaminhamento do corpo da vítima.