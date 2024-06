Cinco pessoas ficam feridas após carro sair da pista e bater em árvore em Paranavaí

Cinco pessoas ficaram feridas após um carro sair da pista e colidir contra uma árvore na PRC-158, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (3).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Fiat Palio seguia no sentido de Paranavaí a São João do Caiuá quando, ao passar pelo KM 72, o condutor perdeu o controle da direção, fazendo o veículo bater contra uma árvore que estava na margem esquerda da via.

Além do motorista, ficaram feridos quatro passageiros. Todas as vítimas era de nacionalidade haitiana e foram socorridas por ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), do Corpo de Bombeiros e do Samu Aéreo.





Os feridos tiveram de ser encaminhados para a Santa Casa de Paranavaí para receber atendimento médico.