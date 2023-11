CMTU abre credenciamentos de ambulantes para o Londrinatal 2023

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), responsável por gerenciar o comércio ambulante nas áreas públicas de Londrina, abre na próxima quinta-feira (16) o período de cadastramento dos trabalhadores interessados na venda de produtos na Rua Professor Joaquim de Matos Barreto, entre a Avenida Higienópolis e a Rua Tijucas, nas margens do Igapó II, durante as comemorações do Londrinatal 2023. O credenciamento será realizado até o dia 20 de novembro, das 8h às 17h.







Diferente do que ocorreu no ano passado, quando foram ofertados 56 espaços com 8 m² cada, que podiam ser ocupados exclusivamente por tendas do tipo gazebo, nesta edição do evento serão oferecidas 38 vagas previamente demarcadas e numeradas, sendo 19 reservadas a carrinhos manuais; 12 para barracas e sete para food trucks. A depender da modalidade escolhida, o trabalhador poderá se instalar em áreas que variam entre 5 m² e 17,5 m².

Para se candidatar a uma das autorizações disponibilizadas, os requisitantes deverão apresentar, no setor de Atendimento da CMTU – que funciona na rua Professor João Cândido, nº 1213 –, o requerimento de participação no chamamento público; cópia da cédula de identidade e CPF ou carteira de motorista; comprovante de residência em Londrina; e cópia da licença sanitária para comércio de alimentos, quando for o caso.





Na categoria food truck, o proponente precisa entregar também fotocópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), além de uma carta de anuência do proprietário, com assinatura reconhecida em cartório, que autorize a utilização do automóvel na atividade. Para os três tipos de autorização, é indispensável ainda a apresentação de imagens impressas do carrinho de mão, barraca ou veículo que será empregado no comércio.

“Após o sucesso das comemorações em 2021 e 2022, quando diversos ambulantes procuraram a CMTU, o edital deste ano visa trazer melhorias, tanto para as vastas modalidades de venda dos comerciantes, quanto para os milhares de visitantes que vão passar pelo local até o início de janeiro. As atrações já fazem parte do calendário dos londrinenses, inclusive com a presença de muitas pessoas da nossa região metropolitana”, frisou o diretor-presidente da CMTU, Marcelo Cortez.





Seleção – Após o fim do período de credenciamento, as solicitações protocoladas serão analisadas pela Coordenadoria de Controle de Espaço Público. Caso a documentação esteja de acordo com os requisitos exigidos, o proponente receberá um número para participação no sorteio que definirá os comerciantes selecionados e a ordem de escolha dos espaços de venda.

O sorteio será realizado em sessão pública, na sede da CMTU, às 9h do dia 23 de novembro. Embora a participação dos solicitantes não seja obrigatória, se faz importante a presença dos interessados para o acompanhamento e escolha do local. Não estando presente, pessoalmente ou representado por procurador, a seleção da área será definida pela CMTU.





Taxas - Na sequência do sorteio, os contemplados receberão o boleto para pagamento das taxas. Os valores a serem pagos pelos vendedores que receberem o alvará será de R$ 836,86 na modalidade barraca; R$ 941,18 na categoria carrinho manual e R$ 1.423,12 se a opção for pelos food trucks. Definido segundo o Código Tributário Municipal, Lei nº 7.303/97, os montantes incluem a taxa de licença de comércio ambulante, mais a tarifa de autorização para ocupação de áreas públicas.

Especificações – Com o objetivo de garantir variedade de opções ao público, a CMTU delimitou o que cada tipo de comércio poderá vender. Os carrinhos manuais deverão ofertar pasteis, batata chips, churros e doces. Os comerciantes que optarem pelas barracas poderão trabalhar com artesanato e brinquedos, enquanto os que escolherem os food trucks terão a chance de oferecer hambúrgueres, sanduíches, comida japonesa e chinesa, além de chope artesanal.





De acordo com o diretor de Operações da CMTU, Álvaro Nascimento, desde que o Londrinatal passou a atrair milhares de pessoas ao Igapó II, em meados de 2021, o Município tem buscado melhorar a cada ano o suporte oferecido ao público. “Nossa intenção é assegurar que os moradores e visitantes de outras cidades tenham uma experiência agradável, com segurança, organização e limpeza”, afirmou.

Nascimento destacou que, além de diversificar os pontos de comércio, a inclusão das modalidades carrinho manual e food truck pretende incrementar o cardápio à disposição das famílias. “As pessoas poderão encontrar opções de alimentação mais elaboradas. No mesmo lugar, elas terão tanto lanches rápidos quanto um jantar completo”, exemplificou.





Horários - Os autorizados poderão comercializar os produtos das 17h30 às 24h. A reserva e a guarda do local de trabalho serão de responsabilidade do comerciante, que poderá ser feita com o food truck, trailer, carrinho manual, tenda e barraca, ou ainda com cones e cavaletes, a critério do autorizado, ficando a CMTU isenta de qualquer obrigação quanto aos pertences deixados na área.

Para obter mais informações sobre o edital de chamamento, os requisitantes podem entrar em contato pelo telefone (43) 3379-7922, das 8h às 17h.





Londrinatal – Prevista para ser inaugurada na última semana de novembro, a decoração natalina no Igapó II deve contar com passarela flutuante pela qual o público poderá acessar uma grande árvore instalada sobre as águas. Os enfeites devem incluir ainda dois portais representando os anos de 2023 e 2024, além de cometas e milhares de luzes.