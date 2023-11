Paraná: Balanço das rodovias estaduais tem seis bloqueios totais e cinco parciais

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) atualizou no fim da tarde desta segunda-feira (13) as condições atuais de bloqueio de rodovias estaduais, em que trechos estão com sinalização de emergência depois das intensas chuvas que ocorreram em outubro. A orientação aos motoristas é que redobrem o cuidado.





BLOQUEIOS TOTAIS:

PR-836 e PRC-280 em União da Vitória – As duas rodovias com pistas alagadas devido à cheia do Rio Iguaçu, na altura do km 0.





PR-433 na Lapa – Bloqueio total no km 26 devido a alagamento da pista. Não-pavimentado.

PR-239 em Pitanga – Bloqueio total do km 349+650 ao km 351em função do risco de queda do talude sobre a pista. Devido à gravidade do dano, com surgimento de várias rachaduras de grande porte que inclusive prejudicaram o sistema de drenagem no local, será necessário manter a interdição enquanto é recuperado o maciço.





PR-170 em Pinhão – Rachaduras no pavimento no km 468, entre Faxinal do Céu e a Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. Bloqueio total entre Faxinal e a usina, e entre Bituruna e a usina. Já foram iniciados os serviços de recuperação do trecho, visando retomar a trafegabilidade o mais breve possível.

PR-170 em Bituruna – Tráfego com bloqueio total devido aos danos das chuvas em múltiplos pontos, próximo à Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, e também devido à interdição do trecho seguinte, em Pinhão.





PR-578, em Santa Cruz de Monte Castelo – Bloqueado por alagamento e pontos de erosão causados pela cheia do rio Ivaí. Segmento da rodovia é não-pavimentado, com os danos concentrados a cerca de 8 quilômetros do distrito de Santa Esmeralda, e antes de chegar na balsa que faz a travessia para Herculândia, distrito de Ivaté.

BLOQUEIOS PARCIAIS:





Estrada da Graciosa (PR-410) em Morretes – Bloqueio preventivo da rodovia apenas à noite, a partir das 21h. A rodovia é avaliada para liberação no dia seguinte, às 7h. Quando liberada, o tráfego é em operação pare-e-siga do km 11 ao km 12, trecho em que as obras de recuperação ainda ocupam uma das pistas.

PR-170 em Guarapuava – Bloqueio parcial de uma pista no km 389, em função de escorregamento de terra em talude de aterro, com tráfego fluindo normalmente nas duas pistas restantes. Trecho está em obras.





PR-090 em Campo Largo – A Estrada do Cerne está em meia pista após surgimento de uma trinca no leito da rodovia, na altura do km 48, a cerca de um quilômetro da ponte sobre o Rio Açungui. Além de monitorar este dano, o DER/PR faz serviços de retirada de material e melhorias da pista em todos os pontos de queda de barreira que estão surgindo, liberando o tráfego em poucas horas.

PRC-466 em União da Vitória – Trecho está com operação pare-e-siga das 7h às 20h, com bloqueio total só à noite, devido ao risco de escorregamento de rochas sobre o pavimento.





PR-092 em Rio Branco do Sul (novo) – Liberado provisoriamente um desvio no km 48, local atingido por rachaduras no pavimento. Tráfego em pista única, enquanto é providenciada a obra de recuperação da rodovia. Local ainda vai receber serviços de sinalização e implantação de dispositivo de drenagem. Usuários devem seguir com cautela.





Os trechos com bloqueios totais ou parciais contam com sinalização de emergência disponibilizada pelo DER/PR. É fundamental que os condutores obedeçam a estas orientações, também seguindo com cautela redobrada nestes locais.





Confira a localização dos bloqueios mencionados acima neste mapa.