CMTU deve arrecadar R$ 1,5 milhão em leilão de veículos e sucatas recolhidos em Londrina

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), por meio da empresa Caiuá Estacionamentos, terceirizada responsável pela implantação, operação e gestão do pátio de veículos da cidade, concluiu na segunda-feira (16) o leilão on-line de automóveis e motocicletas apreendidos em ações de fiscalização ou abandonados em vias públicas.





Na ocasião, foram disponibilizados para arremate 92 veículos classificados como conservados, com condições de voltar a circular, e 364 na categoria sucata, sem possibilidade de retorno às ruas. A retirada dos itens do depósito poderá feita a partir do dia 6 de fevereiro. Todos os lotes foram comercializados com sucesso, sendo que a primeira categoria somou R$ 826.800,00 em lances, enquanto a segunda rendeu R$ 703.100,00. No total, os arremates chegaram a R$ 1.529.900,00. Os valores são estimados e não representam o resultado final do leilão.



Isso porque os arrematantes têm até esta terça-feira (17) para efetivar os pagamentos. Aqueles que eventualmente tiverem problemas com a transferência dos valores podem entrar com contato com Jorge Nogari, leiloeiro público que conduziu o certame, pelos números (41) 3333-1515 e (41) 99255-4592. De acordo com o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução 623/16 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os pagamentos dos lotes arrematados serão rateados de forma a cobrir os custos do leilão; as despesas com a remoção e a permanência dos veículos no depósito; a quitação de débitos e impostos vencidos, quando o valor do arremate permitir.





Para a empresa gerenciadora do pátio será transferido apenas o montante relativo às tarifas de remoção e estadia, limitado a 180 diárias, de acordo com a legislação. O percentual de repasse à CMTU será calculado com base nas quantias angariadas pela terceirizada. Assim, ainda não é possível estimar os recursos que, de fato, entrarão nos cofres do Município.







Serviço – Localizado na Rodovia Luiz Beraldi, n° 9855, nas proximidades da PR-445, região sul de Londrina, o pátio da CMTU recebe veículos classificados como sucatas, abandonados em via pública, assim como os apreendidos em ações de fiscalização dos agentes de trânsito e Guarda Municipal (GM), com apoio da Polícia Militar (PM). As instalações, que podem receber mais de 1.000 veículos, possuem amplo espaço livre e 3.200 metros quadrados de área construída. O local abriga o setor administrativo, onde funciona o atendimento à população e a gestão operacional, além do barracão e pátio para onde são encaminhados os veículos removidos.