CMTU faz orientações sobre mudanças no trânsito para corrida de rua neste domingo

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informa que, em decorrência da realização da Cresol Run 2025, diversas vias nas regiões sul e oeste do município estarão parcial ou totalmente interditadas na madrugada e manhã deste domingo (19).





Com percursos de 5 km e 10 km, tanto a largada quanto a chegada da competição serão no Aterro do Lago Igapó, localizado na rua Professor Joaquim de Matos Barreto. As saídas estão programadas para as 7h e 7h10. Todo o trajeto contará com integrantes da equipe de organização para auxiliar os participantes.

O bloqueio das ruas e avenidas, estimado para começar às 4h, será realizado pela Capa, agência londrinense especializada na organização de torneios esportivos. Com supervisão da CMTU, as intervenções devem ser concluídas às vésperas do início das provas.





A expectativa é que os fechamentos durem até por volta das 9h. Durante o período de realização do evento, agentes de trânsito estarão a postos para orientar os condutores e garantir a segurança dos atletas.

