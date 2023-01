CNBB pede orações pela saúde de dom Geraldo Majella

A CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) divulgou uma nota oficial pedindo orações dos fiéis pela saúde de dom Geraldo Majella Agnelo, de 89 anos. O cardeal está internado em Londrina, onde mora, há cerca de 20 dias. De acordo com a instituição, o estado dele “inspira cuidados”.





A reportagem procurou a secretária particular do ex-arcebispo de Londrina, no entanto, não obteve retorno. A Arquidiocese de Londrina informou que não tem mais informações sobre o estado de saúde do sacerdote e reforçou o texto publicado pela CNBB.

Publicidade

Publicidade





No ano passado, o cardeal completou 65 anos de ordenação presbiteral. Uma missa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, contou com a participação de dom Geraldo, que andava com dificuldades e já demonstrava saúde debilitada.





Dom Geraldo foi bispo de Toledo (Oeste), em 1982, assumindo no mesmo ano a Arquidiocese de Londrina, ficando à frente da Igreja local até 1999, quando foi nomeado arcebispo Primaz do Brasil e assumiu o governo pastoral da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Também atuou como secretário da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, na Cúria Romana.





Presidiu a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB de 1983 a 1987 e também foi presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil de 2003 a 2007. Em 2001 se tornou cardeal pelo Papa João Paulo II. Participou dos conclaves que elegeram o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Foi um dos fundadores, junto com Zilda Arns – que faleceu em 2010 -, da Pastoral da Criança, em 1983.