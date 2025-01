Colisão entre carro e caminhão deixa seis pessoas feridas no Norte Pioneiro

Seis pessoas ficaram feridas após um carro e um caminhão colidirem na PR-092, em Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã desta sexta-feira (3).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 69 anos dirigia um Honda HR-V EXL no sentido de Quatiguá a Joaquim Távora quando, ao passar pelo KM 299, ao fazer uma conversão para entrar em Quatiguá, se envolveu em uma colisão com um caminhão Volkswagen 9.150, que era conduzido por um jovem de 21 anos.

O motorista e os passageiros do carro, de sete, 37, 38 e 68 anos, ficaram feridos e foram socorridos no local. Além disso, um passageiro do caminhão, de 17 anos, teve ferimentos. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Quatiguá para receber atendimento médico.





Apenas o condutor do segundo veículo e um passageiro de 25 anos não se feriram na colisão com o carro.





O acidente causou interdição parcial da pista e o trânsito funcionou no sistema pare e siga até a retirada dos veículos.