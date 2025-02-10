Pesquisar

Lances de R$ 100 a R$ 4,3 mil

Prefeitura de Maringá promove nesta semana leilão on-line de veículos apreendidos por irregularidades

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
10 fev 2025 às 10:30

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, promove, nos dias 13 e 14 de fevereiro, o leilão on-line de veículos apreendidos por irregularidades. O evento terá mais de 169 veículos em condições de circulação, incluindo motos e carros, com lances iniciais que variam entre R$ 100 e R$ 4,3 mil.


Os veículos são de proprietários que não regularizaram a documentação dentro do prazo estabelecido, conforme prevê a legislação de trânsito, após terem o veículo apreendido.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Delegado Luiz Alves, explica que os veículos foram removidos ou apreendidos por débitos de multas e impostos. Ele destaca que o procedimento de leilão está previsto nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito e do Código de Trânsito Brasileiro. 

“Pessoas físicas podem se cadastrar no site, conferir os veículos e participar do leilão. As sucatas podem ser adquiridas por pessoas jurídicas cadastradas no Detran”, disse Alves.

Os interessados em participar do leilão poderão dar lances on-line pelo site. Para ofertar lances, os interessados deverão estar cadastrados no portal com pelo menos 48 horas de antecedência do início do leilão. 

Somente os usuários ativos no sistema e habilitados para o leilão poderão ofertar lances diretamente pela internet. 

Maringá Leilão veículos Carros
