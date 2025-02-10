Prefeitura de Maringá promove nesta semana leilão on-line de veículos apreendidos por irregularidades

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, promove, nos dias 13 e 14 de fevereiro, o leilão on-line de veículos apreendidos por irregularidades. O evento terá mais de 169 veículos em condições de circulação, incluindo motos e carros, com lances iniciais que variam entre R$ 100 e R$ 4,3 mil.





Os veículos são de proprietários que não regularizaram a documentação dentro do prazo estabelecido, conforme prevê a legislação de trânsito, após terem o veículo apreendido.





O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Delegado Luiz Alves, explica que os veículos foram removidos ou apreendidos por débitos de multas e impostos. Ele destaca que o procedimento de leilão está previsto nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito e do Código de Trânsito Brasileiro.





“Pessoas físicas podem se cadastrar no site, conferir os veículos e participar do leilão. As sucatas podem ser adquiridas por pessoas jurídicas cadastradas no Detran”, disse Alves.





Os interessados em participar do leilão poderão dar lances on-line pelo site . Para ofertar lances, os interessados deverão estar cadastrados no portal com pelo menos 48 horas de antecedência do início do leilão.





Somente os usuários ativos no sistema e habilitados para o leilão poderão ofertar lances diretamente pela internet.



