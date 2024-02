Colisão entre três veículos deixa um homem morto na PR-092, em Santo Antônio da Platina

Um homem de 37 anos morreu após se envolver em uma colisão na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta quinta-feira (1º).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um veículo articulado com placas de Curitiba/PR que era conduzido por um homem de 43 anos seguia no sentido de Guapirama a Santo Antônio da Platina quando, ao atingir o KM 318, colidiu contra outros dois veículos articulados que trafegavam na direção contrária.

O condutor do primeiro veículo teve ferimentos graves e precisou ser hospitalizado. Já o motorista do segundo veículo, de 36 anos, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





O homem que morreu dirigia o terceiro veículo articulado envolvido no acidente.





Além da Polícia Militar, estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros, da PCPR (Polícia Civil do Paraná), da Polícia Criminalística e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo da vítima.