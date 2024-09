Colisão entre três veículos deixa um homem morto na região de Apucarana

Um acidente envolvendo três veículos terminou com um homem de 49 anos morto na BR-376, em Cambira, no Norte-Central do Paraná, no final da tarde desta sexta-feira (20).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um homem dirigia uma Volkswagen Saveiro no sentido de Apucarana a Maringá quando perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e bateu de frente com outra Saveiro, que trafegava na direção contrária.

Um Ford Ka que seguia no sentido de Maringá a Apucarana, logo atrás da segunda Saveiro, não conseguiu desviar do acidente e bateu na traseira do veículo que estava à frente.





O motorista da primeira Saveiro, que tinha placas de Sarandi, não resistiu aos ferimentos graves que teve e morreu no local da colisão.





Já o condutor da segunda Saveiro, um homem de 49 anos, foi socorrido no local e encaminhado pelo resgate ao Hospital da Providência, em Apucarana. A motorista do Ka, uma jovem de 26 anos, por sua vez, não se feriu.





Estiveram no local, além da Polícia Rodoviária Federal, equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.