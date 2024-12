Mecânico fica gravemente ferido após ser atropelado enquanto conserta caminhão em Londrina

Um mecânico de 33 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um caminhão enquanto consertava o veículo na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na madrugada deste domingo (22).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um caminhão Mercedes-Benz Axor 2035 S com um semirreboque estava parado no acostamento no KM 66, no sentido de Tamarana a Londrina, devido a problemas técnicos.

Por isso, o mecânico foi acionado e, enquanto fazia seu trabalho, foi atropelado pelo veículo, que se movimentou devido a estar parado em um trecho de subida.





O homem, então, foi socorrido no local e encaminhado com ferimentos graves ao Hospital do Coração, em Londrina. O motorista do caminhão, de 34 anos, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.