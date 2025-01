Terça-feira será de tempo instável e chuvas em Londrina e na região

A terça-feira (28) será de tempo instável, com chuva e temperatura amena em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo continua instável em todo o Paraná, com nebulosidade e previsão de precipitação. Há, ainda, chances de temporais a qualquer momento.





Na quarta-feira (29), o tempo segue instável no Paraná, com pancadas de chuva isoladas em todas as regiões, mas com menores acumulados em relação ao dia anterior.





A temperatura mínima registrada nesta terça-feira em Londrina foi de 21°C e a máxima pode chegar aos 28°C.