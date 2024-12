Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto e um gravemente ferido no Norte Pioneiro

Um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete terminou com uma vítima morta e uma pessoa gravemente ferida na PR-092, em Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste domingo (15).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 41 anos dirigia um Volkswagen Novo Gol no sentido de Andirá ao Porto Leopoldino quando, ao atingir o KM 381, bateu de frente com uma caminhonete Volkswagen Amarok, que era conduzida por um homem de 62 anos e transitava na direção contrária.

Devido ao impacto, o motorista do Novo Gol morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. O condutor da Amarok, por sua vez, teve ferimentos graves, foi socorrido e encaminhado à Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá.





O acidente foi registrado em uma curva fechada, em um trecho de pista simples. Não chovia no momento da colisão.