Colisão frontal entre carros deixa um motorista morto no Noroeste do Paraná

Um homem de 47 anos morreu após se envolver em uma colisão frontal entre dois carros na PR-489, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, na tarde desta quarta-feira (14).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um motorista de 55 anos dirigia um Toyota Corolla na via quando, ao passar pelo KM 7, perdeu o controle e não conseguiu evitar a colisão frontal com um Chevrolet Corsa, que era conduzido pela vítima de 47 anos na direção contrária.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista do Corsa ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente. Peritos estiveram presentes, assim como a Polícia Criminalística e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.





O condutor do Corolla teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgância), sendo encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Umuarama, para receber cuidados médicos.