Motociclista morre após se envolver em colisão com carro no Norte Pioneiro

Um homem de 43 anos morreu após a motocicleta que pilotava colidir contra um carro na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quarta-feira (26).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma mulher de 37 anos dirigia um Volkswagen Voyage no sentido de Wenceslau Braz ao distrito de Calógeras quando, ao atingir o KM 250, colidiu transversalmente com uma motocicleta Kasinski, que trafegava atrás e era conduzia pelo homem de 43 anos.

O motociclista morreu no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.





A condutora do carro, por sua vez, não teve ferimentos, mas precisou ser encaminhada ao Hospital de Wenceslau Braz devido ao estado de choque.