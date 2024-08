Homem é preso após dar bebida alcoólica para adolescentes e ser acusado de estupro em Arapongas

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (14) após dar bebida alcoólica para adolescentes e ser acusado de estupro em Arapongas (região metropolitana de Londrina).







Conforme a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu pouco antes das 20h, na avenida Arapongas, no centro. Houve denúncia de que populares estariam contendo um indivíduo de média estatura com roupa toda preta que teria acabado de cometer o crime de estupro de vulnerável. A equipe deslocou e abordou o suspeito identificado como A.A.V.T., que não ofereceu resistência, e em busca corporal nada de ilícito foi encontrado com ele, e nem no sistema policial não havia mandado de prisão contra o mesmo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No local também estavam duas adolescentes que estavam muito nervosas, uma delas chorando copiosamente, dizendo que não era culpada e pedindo ajuda. A equipe policial acalmou as duas meninas, identificadas como E.F.S. e H.M.B. que, ao serem indagadas sobre o ocorrido, passaram a relatar que estavam na avenida Arapongas quando foram abordadas pelo suspeito, que a todo custo tentou fazer amizade com elas, dizendo para não terem medo pois ele seria "gay e amigo". As meninas contaram que ele insistiu tanto que começou a segui-las e ofereceu a elas bebidas alcoólicas. Depois de muita insistência, elas toparam ir com ele até uma loja de conveniência, onde ele comprou bebida e ofereceu a elas - H. teria tomado pouco e E. teria tomado uma quantia maior de bebida alcoólica.

Publicidade





H. disse que o homem tentou se aproximar dela e tocá-la por algumas vezes, porém, ela o afastou, mas a amiga E., que tinha consumido mais bebida, não conseguiu se desvencilhar dele. Segundo a vítima, o autor dizia que ela era bonita, que eles deveriam ficar juntos e, em certo momento, teria passado a mão nas partes íntimas dela e forçado um beijo. A garota relatou que ficou muito nervosa e começou a chorar, contou o que houve para a amiga e ambas foram para o banheiro e ligaram para a equipe policial via 190.

Publicidade





O homem foi preso. Vítimas e representantes legais bem como o autor foram encaminhados até a 22ª SDP (Subdivisão Policial) de Arapongas para que a autoridade policial tomasse as medidas cabíveis ao caso.