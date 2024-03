Colisão traseira entre dois carros deixa motorista ferido na PR-445, em Cambé

Um homem de 35 anos ficou ferido após o carro que conduzia colidir contra a traseira de outro veículo na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (3).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirirgia um Fiat Uno com placas de Rolândia no sentido de Bela Vista do Paraíso ao Trevo da Warta quando, ao atingir o KM 98, colidiu contra a traseira de um Ford Fusion, que era conduzido por um homem de 34 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O condutor do Fiat Uno teve ferimentos e foi levado ao hospital para receber atendimendo médico. Já o motorista do Ford Fusion não se feriu.