Previsão do tempo: segunda-feira será de muito Sol e calor em Londrina

A segunda-feira (4) começou com muito Sol e calor em Londrina, que vai durar a semana toda, segundo a previsão do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





A temperatura mínima prevista é de 23ºC em Londrina, e a máxima pode atingir os 36°C durante a tarde. O calor intenso pode continuar até o próximo final de semana, com poucas chances de chuva.

Nesta segunda-feira, a probabilidade de chuva é de 0%, já a umidade do ar fica em 51% e a qualidade do ar é boa.





PREVISÃO PARA LONDRINA

Segunda-feira (4): temperatura mínima de 23° e máxima de 36°

Terça-feira (5): temperatura mínima de 22° e máxima de 36°

Quarta-feira (6): temperatura mínima de 21° e máxima de 32°