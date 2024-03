Homem morre carbonizado em incêndio no Jardim União da Vitória II

Um homem morreu carbonizado em um incêndio a uma casa no Jardim União da Vitória II, na Zona Sul de Londrina, na tarde deste domingo (3).





As chamas, que tomaram conta da residência, mobilizaram o Corpo de Bombeiros, além de agentes da PMPR (Polícia Militar do Paraná), que foram até o local para cercá-lo devido aos perigos do incêndio.

Após o trabalho dos bombeiros, o fogo foi controlado, mas a casa ficou completamente destruída pelas chamas. A família que morava no local perdeu todos os seus pertences.





Até o momento, não foi possível apontar o que teria causado o incêndio.





*Matéria em atualização.