Colisão traseira entre motocicleta e caminhão deixa uma jovem morta em Mandaguaçu

Uma jovem de 28 anos morreu após uma motocicleta e um caminhão se envolverem em uma colisão traseira na BR-376, em Mandaguaçu (Região Metropolitana de Maringá), na manhã deste domingo (22).





Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente foi registrado no sentido de Maringá a Presidente Castelo Branco e a vítima, que pilotava a motocicleta Yamaha YBR Factor 150, morreu no local.

Além disso, a colisão dos veículos resultou em ferimentos graves a uma passageira do caminhão Mercedes-Benz, de 24 anos.





Além da Polícia Rodoviária Federal, estiveram no local do acidente equipes da Polícia Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.